"Пошлем на три буквы": Цимбалюк ярко ответил Путину на ложь о Донбассе

Украинский журналист Роман Цимбалюк считает, что Украина не должна говорить об оккупированных Крыме и Донбассе как об отделенных от нее территориях. Ведь для государства не имеет значения, какой статус для этих регионов придумали захватчики.

Также он жестко разнес циничное оправдание войны президентом России Владимиром Путиным и дал понять, что русскоязычные украинцы не нуждаются в его "помощи". Яркую речь Цимбалюк озвучил в эфире радио НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Русские уходить с оккупированных территорий не собираются. Я вообще удивляюсь, почему у нас Крым и Донбасс отделяют. Нам какая разница, как они у себя это краденное оформили? Включили в состав России или не включили. По сути и первое и второе – это военная операция. Не какая-то другая. И как Путин говорит: "Мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе". Мы с тобой на каком языке говорим? На русском, да? Это значит, что мы можем на русском языке послать их на три буквы, и это не "ДНР", – категорично заявил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не должен был говорить на русском языке во время инаугурации. Свою позицию он объяснил отношением страны-агрессора России к этому вопросу как к сигналу о возможности "спасения" русскоязычных людей.

Также он ярко прокомментировал наглое оправдание войны на Донбассе депутатом нелегитимной Госдумы Леонидом Слуцким. Тот заявил, что боевые действия якобы ведутся ради того, чтобы восток Украины мог говорить на "родном" русском языке. Цимбалюк, в свою очередь, напомнил скандальному политику, что в Бурятии, во Пскове, в Ростове и в любом российском регионе и так нет проблем с русским языком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!