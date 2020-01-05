Главная Новости
5 января • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Радикалов не боюсь!" Поклонская внезапно заговорила о возвращении в Украину

1.6т
Читать материал на украинском

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом РФ в Киеве.

Громкими планами она поделилась в интервью "Комсомольской правде" после неоднозначного поста в соцсети.

"Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли", – написала Поклонская.

Новости
"Украинцы устали": Поклонская расхвалила Зеленского за новогоднее обращение

Поклонская внезапно заговорила о возвращении в Украину

Поклонская внезапно заговорила о возвращении в Украину

news-24.ru

У депутата спросили, решится ли она сама на то, к чему публично призывает.

"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", – выдала в ответ Поклонская.

"И снова дедывоевали, адиннарот, мышебратья", – отреагировал на замашки Поклонской офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская заявила, что правильно говорить не "на", а "в Украине". Она также назвала себя "коренной украинкой" и разозлила россиян фото в вышиванке.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
11
Смешно
2
Интересно
0
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Видно совсем плохо с головой. Скоро портрет путина замироточит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
вова ботокс отдаст вове клоуну как переходной вымпел в пользование
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги