"Радикалов не боюсь!" Поклонская внезапно заговорила о возвращении в Украину

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом РФ в Киеве.

Громкими планами она поделилась в интервью "Комсомольской правде" после неоднозначного поста в соцсети.

"Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь. Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с "наследием" заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли", – написала Поклонская.

Поклонская внезапно заговорила о возвращении в Украину news-24.ru

У депутата спросили, решится ли она сама на то, к чему публично призывает.

"Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма", – выдала в ответ Поклонская.

"И снова дедывоевали, адиннарот, мышебратья", – отреагировал на замашки Поклонской офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская заявила, что правильно говорить не "на", а "в Украине". Она также назвала себя "коренной украинкой" и разозлила россиян фото в вышиванке.

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