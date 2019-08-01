Новолуние в августе: как привлечь деньги

Новолуние 1 августа 2019 года можно использовать для очищения сознания от негативных мыслей.

В этот день можно заложить основы своего будущего лидерства. Об этом OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"В этот день происходит огромное количество всяких феноменов. Считается, что во вселенной в это время проявляются разрушительные программы. Если не соблюдать мер предосторожности, то эти программы могут разрушить удачу, вызвать болезни или, например, спровоцировать ДТП. Поэтому новолуния всегда опасались. В это время старались не выходить на улицу и не начинать важных дел", – предупредил он.

Новая луна в небе, иллюстрация Pinterest

По словам Игоря Мехеды, новолуние – лучшее время для очищения на всех уровнях. "Обычно в 29 лунный день читают молитвы, практикуют медитации, совершают омовения и другие очистительные действия. Можно выбросить из своего сознания дурные ментальные установки, плохие мысли, неверие в себя".

Он также рассказал о том, что это лучшее время для построения планов и закладки фундамента будущих побед. "Новолуние и полнолуние сравнивают с женщиной. Новолуние символизирует беременную женщину. Ребенок развивается в ней, но он еще не явился миру. Полнолуние – это символ рождения. Новолуние – символ скрытого потенциала, полнолуние – его реализации. Новолуние влияет на всё, что скрыто и тайно и должно явиться, а полнолуние – на то, что явно и открыто", – пояснил маг.

"В новолуние принято планировать новые начинания. Например, человек хочет открыть свое дело, и в этот день можно заложить молитвенную основу для того чтобы в будущем это дело процветало. Новолуние 1 августа будет происходить в знаке Льва. Это знак лидерства. Поэтому в это новолуние закладывается всё то, что поможет человеку стать лидером в социуме", – порекомендовал он.

Игорь Мехеда поделился ритуалом на привлечение денег, который можно провести 1 августа. "Кошелек с деньгами нужно открыть, показать темному небу и сказать: "Деньги, деньги, но больше денег".

По его словам, желательно проводить этот обряд как на новолуние, так и на полнолуние, которое в августе выпадает на 15 число. "Если обе точки соприкоснулись, это даст больший финансовый поток, чем если проводить ритуал только на полнолуние или только на новолуние", – подчеркнул он.

Игорь Мехеда напомнил о том, что в августе будет два новолуния. Следующее произойдет 30 числа. "Оно будет в знаке Девы – знаке конкретизации абстрактных проектов, поэтому свойства этих двух новолуний разные", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о Дне Молнии и Громов и о ритуалах, которые проводятся на него ежегодно 1-2 августа.

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