Всплыли внезапные версии смерти украинки в Италии: сиротами остались трое детей

Италию потрясла гибель 39-летней украинки Ирины М. из Александрии Кировоградской области. Женщина скончалась в больнице Пилигрини в Неаполе от внутреннего кровотечения. У молодой женщины осталось трое детей.

Есть две версии гибели украинки. Первая – она стала жертвой домашнего насилия. Мать Ирины написала заявление в полицию на зятя, якобы он бил ее дочь. Но дети уверяют, что отец никогда не трогал маму.

Вторая версия говорит о трагической случайности. Якобы в день смерти украинки врачи не оказывали ей помощь, потому что больницу разгромили родственники 15-летнего итальянца, которого подстрелил полицейский. Что на самом деле произошло с Ириной – узнавал OBOZREVATEL.

Собирают деньги в украинских магазинах

Ирину похоронят в Неаполе. Правда, только после результатов экспертизы, уточняют знакомые. Поэтому дату пока не назвали. По версии местных изданий, женщина попала в больницу еще 18 февраля.

"Жертва скончалась в реанимационном отделении больницы в ночь на 1 марта. Ирина жила на Виа-де-Гаспери. И была госпитализирована по причине кишечного кровотечения, по-видимому, вызванного избиениями, которые значительно повредили ее печень и селезенку. Она обвинила члена семьи", – написали местные издания.

Уточняется, что в отделение неотложной помощи украинка приехала с мамой, которая и рассказала, что Ирину избил супруг. А осложнения случились из-за хронических заболеваний и патологий, которыми уже страдала женщина. Пока полиция проводит расследование.

Детям Ирины собирают деньги

Сейчас в украинских группах Италии собирают деньги на помощь семье. Средства, пишут, очень нужны для оставшихся сиротами Егора, Анастасии и Елизаветы. Всех, кто желает помочь близким, просят оставлять пожертвования в украинских магазинах. Потом все отдадут бабушке, которая будет воспитывать троих детей.

39-летняя Ирина М. Facebook Ирины М.

В соцсетях есть фотографии Ирины – дети улыбаются, а родители счастливы. В уютной двухуровневой квартире – чистота. На новогоднем снимке супруг обнимает Ирину. Она эффектная блондинка в белом полушубке. Первые фотографии из Италии датированы 2012-м годом – семья перебралась в Неаполь давно.

Ирина с мужем и детьми Одноклассники

Пара родом из Александрии Кировоградской области. Муж, говорят знакомые, бывший военный. На последних фотографиях, сделанных в Украине – он в форме сотрудника МЧС, проводит открытые уроки для детей в школе. На заднем фоне плакаты "Запобігти. Врятувати. Допомогти".

Супруг – бывший военный, раньше работал в МЧС Одноклассники

После 2013 года он публикует фото из Италии. На одних – позирует за прилавком магазина, где продаются колбасы. На других – в пекарне, потом на корабле и за рулем фуры.

Судя по фото, в Италии муж брался за любую работу

Торговал за прилавком и пек хлеб

Некоторые знакомые семьи стали на сторону мужа, и говорят, что все-таки стоит дождаться результатов аутопсии, которые расставят все на свои места. "Заявление об избиении подала бабушка, теща супруга. А дети говорят, что он маму никогда и пальцем не трогал", – рассказала нам жительница Неаполя.

В тот день громили больницу

Сейчас появилась новая версия смерти украинки. Говорят, что в тот день в больнице устроили погром, поэтому врачи не смогли оказать женщине необходимую помощь.

Родственники убитого полицейским 15-летнего подростка разгромили больницу Fanpage.it

"15-летний подросток по имени Уго Руссо в шлеме и с закрытым лицом хотел ограбить находившегося в легковом автомобиле мужчину. На одной из улиц Неаполя парень с приятелем на скутере подъехали к машине, которая в это время парковалась. Юноша направил на водителя игрушечный пистолет и потребовал часы Rolex, которые увидел на руке мужчины", – пишет издание Fanpage.it.

Разбитая машина скорой помощи возле больницы Fanpage.it

Водителем оказался 23-летний офицер полиции, который был в тот день выходной. Карабинер просто выстрелил в голову и грудь грабителя. Уго был госпитализирован в ближайшую больницу, врачи делали все, чтобы спасти парня, но он скончался.

Врачи показывают последствия визита разгневанных родственников Nurse Times

И сразу же после этих событий в медицинское учреждение нагрянули родственники и друзья подростка. Они разнесли больничные палаты, оборудование, мебель, технику и все, что попадалось им под руки. В тот же день медики сообщили, что вынуждены приостановить оказание помощи, а 8 пациентов, которые находились у них, перевезли в другие больницы города.

Ирина 10 дней боролась за жизнь Соцсети

"И Ирина, ставшая жертвой насилия, умерла в молчании, в общем безразличии. Родственники этой женщины, которые находились в больнице в ночь на субботу 29 февраля, были оттеснены семьей и друзьями Руссо, они оказались в хаосе, который устроили родственники подростка, напавшие на врачей", – цитирует слова регионального политика Франческо Эмилио Боррелли медицинское издание Nurse Times.

Итальянцев потрясла несправедливость, в результате которой умерла украинка

Новость вызвала шквал эмоций среди итальянцев. "Если бы я была родственницей бедной леди, я бы подала в суд на семью Руссо за убийство. Это настоящая абсурдная смерть. Соболезнования семье", – пишет Марианна Рокко Сильвестри.

"В тюрьму всех тех, кто отвечает за нарушение государственной службы, которое в данном случае стоило жизни другого человека!" – добавляет Лина Карьканьо.

Могла впасть в депрессию

Но украинцы в Неаполе говорят, что это неправда. "Действительно, в тот день в больнице произошел погром. Но врачи все время оказывали помощь Ирине. Тем более, что она попала в отделение задолго до событий с подростком. Просто кому-то захотелось смешать эти два факта", – уверяют знакомые семьи.

На всех фото – счастливая семья

Они добавляют, что вероятной версией гибели украинки стала семейная драма. "У нашей землячки, по слухам, были разорваны селезенка и печень. Она умерла от внутреннего кровотечения, которое не смогли остановить. Тем более, что у Иры были проблемы с печенью", – добавляют знакомые.

Они уточняют, что по слухам, в последнее время в семье были ссоры. "Не исключаю, что Ирина могла злоупотреблять спиртным. И причиной могли быть как раз отношения с мужем. Поговаривают, что он тратил заработанное на других женщин и в последнее время денег домой не приносил. Ведь для того, чтобы содержать семью, нужно минимум 2,5 тыс. евро в месяц. Нужно заплатить за квартиру, электричество, воду, газ, еще на еду и одежду необходимо. А в семье пятеро человек", – уточняет знакомая.

Ирина с младшей дочерью

Работа, за которую брался муж, приносила не более 1,2 тыс. евро. Но и этого он не всегда давал семье, и Ирине приходилось очень трудно. Знакомая добавляет, что дети были всегда ухоженные. "Ирина была очень доброй женщиной и старалась для детей. Они чистые, очень умные и присмотренные. Возможно, из-за того, что муж гулял, она впала в депрессию", – говорит собеседница.

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