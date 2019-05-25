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/Общество

В Украине погодный армагеддон: Зеленский подписал экстренный указ

12.3тЧитать материал на украинском

Тысячи домов и домохозяйств на территории Ивано-Франковской и Закарпатской области попали в зону подтопления вследствие интенсивных осадков 20-23 мая. Президент Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в Ивано-Франковской области в зону подтопления попали 1 721 жилой дом и 6 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах области. В настоящее время подтоплений жилых домов нет.

Остаются подтопленными 27 домохозяйств в 5 населенных пунктах области, а именно: Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоровцы), Надворнянский район (с. Пней), Рогатинский район (пгт. Букачевцы).

Уровень воды постепенно спадает. От начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 122 выезда для оказания помощи населению, во время которых эвакуировано 76 человек, из них 12 детей и 10 автомобилей, откачано 30 тыс. 70 м куб. воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.

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Последствия непогоды в Западной Украине

Последствия непогоды в Западной Украине

dsns.gov.ua

Последствия непогоды в Западной Украине

Последствия непогоды в Западной Украине

dsns.gov.ua

В Закарпатской области в зону подтопления попали 114 жилых домов (в настоящее время подтоплений жилых домов нет), 574 подвальных помещения жилых домов остаются подтопленными 90), 610 домохозяйств (остаются подтопленными 153), почти 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий (остаются подтопленными 492 га), 170 га пастбищ (остаются подтопленными 52 га).

Уровень воды постепенно спадает. От начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 23 выезда для оказания помощи населению, откачано 31 тыс. 400 м. куб.

Кроме того, в результате шквальных ветров, дождей и гроз в пяти областях Украины 69 населенных пунктов были обесточены из-за того, что сработала система защиты линии электропередач.

В Житомирской области без света осталось 44 населенных пункта, в Киевской области - 11, в Черкасской - 4, в Сумской - 5, в Кировоградской - 5. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Последствия непогоды в Западной Украине

Последствия непогоды в Западной Украине

dsns.gov.ua

Последствия непогоды в Западной Украине

Последствия непогоды в Западной Украине

dsns.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в указе №325 постановил Кабинету министров "обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, усиление контроля за реализацией мероприятий по преодолению таких последствий".

Президент поручил решить финансирование и обеспечить необходимыми ресурсами для ликвидации последствий непогоды. Также Зеленский постановил, чтобы Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными администрациями помогли ликвидировать последствия ЧС, обеспечить людей питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами и предметами первой необходимости.

Он также дополнительно постановил информировать население об обстановке на пострадавших территориях и мерах, предпринимаемых для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности.

Осложнение погодных условий наблюдается во многих регионах страны. Украинцы активно делятся в сети фотографиями и видео непогоды. В некоторых населенных пунктах прошел сильный град, местами даже прошел снег.

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

Град и снег в Збараже (Тернопольская область)

соцсети

Град в Харькове

Град в Харькове

obozrevatel

Град в Харькове

Град в Харькове

obozrevatel

Град в Каменском

Град в Каменском

Facebook Олександр Горобець

Град в Каменском

Град в Каменском

Facebook Олександр Горобець

Град в Каменском

Град в Каменском

Facebook Олександр Горобець

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в субботу, 25 мая, существенно испортится погода. Почти во всех регионах прогнозируются сильные осадки.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Это наша работа - Ольгинских хакеров . Неделю занимались
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тут Обоз что-то писал про Кару Небесную...
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Кара Господня...
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