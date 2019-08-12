Погода в Запорожье: прогноз на 12-18 августа

Погода в Запорожье с 12 по 18 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 26-31 градусов выше ноля.

Однако непогода все же затронет Запорожье в начале недели. В понедельник, 12 августа, ожидается проливной дождь

12 августа – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Запорожье Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Запорожье Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Запорожье Meteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

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