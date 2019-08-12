Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Погода в Запорожье: прогноз на 12-18 августа

120 Читать материал на украинском

Погода в Запорожье с 12 по 18 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 26-31 градусов выше ноля.

Однако непогода все же затронет Запорожье в начале недели. В понедельник, 12 августа, ожидается проливной дождь

12 августа – прогноз погоды от ObozTV

Новости
"Смерч" из насекомых: на Запорожье сняли на видео необычное явление

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 12 по 18 августа.

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Meteo.ua

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Запорожье

Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Запорожье
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...