Погода в Запорожье: прогноз на 12-18 августа

Погода в Запорожье с 12 по 18 августа обещает быть сухой и солнечной. Температура воздуха будет колебаться в районе 26-31 градусов выше ноля.
Однако непогода все же затронет Запорожье в начале недели. В понедельник, 12 августа, ожидается проливной дождь
12 августа – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Запорожье с 12 по 18 августа.
Прогноз погоды в Запорожье
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Meteo.ua
Прогноз погоды в Запорожье
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину уже идет так называемый "бархатный сезон".
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