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16 февраля • обновлено в 08:18
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Настоящая весна! Синоптики предупредили о новой волне потепления в Украине

2.2т
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В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. При этом осадки синоптики не прогнозируют.

В западных регионах – Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ривненской областях – преимущественно облачно. Ночью столбик термометра опустится до 0...- 3 градусов, а днем ​​покажет +6... +9 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

Новости
В Украине – весна, а в Европе – циклон: синоптик уточнила прогноз погоды

Синоптики предупредили о новой волне потепления

Синоптики предупредили о новой волне потепления

24.kz

В центральной части Украины будет ясно. Столбик термометра ночью покажет +1...- 2 градуса, днем ​​температура повысится до +2 ... +6 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 16 февраля без осадков. На всей территории региона – умеренная облачность. Температура воздуха -3 ..- 7 градусов ночью и +1 ...+3 днем. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины также без осадков. Ртутный столбик покажет 0...-3 градуса ночью и +5...+7 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На севере ночью ожидается температура 1...-1 градус. Днем столбик термометра покажет +2...+ 5 градусов. Ветер юго-западныйсо скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 февраля

Погода в Украине 16 февраля

Скриншот

В Киеве будет облачно. Температура составит +1 ...- 1 градус ночью и +4 ... + 6 градусов днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-тут весной не пахнет
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