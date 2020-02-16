Настоящая весна! Синоптики предупредили о новой волне потепления в Украине

В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается теплая погода с переменной облачностью.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла. При этом осадки синоптики не прогнозируют.
В западных регионах – Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ривненской областях – преимущественно облачно. Ночью столбик термометра опустится до 0...- 3 градусов, а днем покажет +6... +9 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.
Синоптики предупредили о новой волне потепления
24.kz
В центральной части Украины будет ясно. Столбик термометра ночью покажет +1...- 2 градуса, днем температура повысится до +2 ... +6 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
В восточных регионах 16 февраля без осадков. На всей территории региона – умеренная облачность. Температура воздуха -3 ..- 7 градусов ночью и +1 ...+3 днем. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
На юге Украины также без осадков. Ртутный столбик покажет 0...-3 градуса ночью и +5...+7 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.
На севере ночью ожидается температура 1...-1 градус. Днем столбик термометра покажет +2...+ 5 градусов. Ветер юго-западныйсо скоростью 5-10 м/с.
Погода в Украине 16 февраля
Скриншот
В Киеве будет облачно. Температура составит +1 ...- 1 градус ночью и +4 ... + 6 градусов днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
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