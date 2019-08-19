Погода в Херсоне: прогноз на 19-25 августа

Погода в Херсоне с 19 по 25 августа будет безоблачной и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 30-32 градусов тепла.

Однако в День независимости в Херсоне может пройти короткая гроза, а небо затянет облаками.

19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Херсоне с 19 по 25 августа.

Прогноз погоды в Херсоне sinoptik.ua

Прогноз погоды в Херсоне gismeteo.ua

Прогноз погоды в Херсоне meteoprog.ua

Прогноз погоды в Херсоне meteo.ua

Прогноз погоды в Херсоне accuweather.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.

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