Погода в Херсоне: прогноз на 19-25 августа

Погода в Херсоне с 19 по 25 августа будет безоблачной и жаркой. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 30-32 градусов тепла.
Однако в День независимости в Херсоне может пройти короткая гроза, а небо затянет облаками.
19 августа (Яблочный Спас) – прогноз погоды от ObozTV
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Херсоне с 19 по 25 августа.
Прогноз погоды в Херсоне
sinoptik.ua
Прогноз погоды в Херсоне
gismeteo.ua
Прогноз погоды в Херсоне
meteoprog.ua
Прогноз погоды в Херсоне
meteo.ua
Прогноз погоды в Херсоне
accuweather.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре лето задержится в Украине. Синоптики уверены, что на всей территории страны будет тепло целый месяц.
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