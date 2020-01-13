"Погода умница!" Синоптик дала праздничный прогноз по Украине

На праздник Василия или Старый Новый год во вторник, 14 января, в Украине будет преимущественно сухая погода, обусловленная антициклоном Christian.

Однако в Черниговской и Сумской областях ожидаются небольшие дождь и мокрый снег. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Какая наша погода – умница! В условиях явно завышенных многолетних значений температуры воздуха она не стала ныть, жаловаться на тяжелую атмосферную судьбу, а просто приняла новые реалии, оставшись верной своим климатическим убеждениям", – отметила она.

На Старый Новый год в основном будет без осадков

По ее словам, температура воздуха в Украине в течение дня во вторник составит +1... +7 градусов. Ветер предполагается юго-западный, слабый или умеренный.

В Киеве 14 января тоже будет тепло, ближайшей ночью столбики термометров будут держаться около нуля. Днем ожидается +3... +4 градуса, без осадков.

Карта погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

На западном побережье Европы, добавила синоптик, мощный лютый циклон Fenja организует настоящую непогоду – ураганные ветры с осадками. А вот в Украине в ближайшей синоптической перспективе погода будет преимущественно теплой.

И лишь к концу недели, 18-19 января, на второй Сочельник и Крещение, ожидается небольшое похолодание.

О сильных морозах речи не идет, однако снижение температуры воздуха от +6 градусов до нуля, а ночью до -1... -5 градусов будет.

Карта погоды в Европе Facebook Натальи Диденко

"Между прочим, вспомнила, в Киеве в 2014 году во время Революции Достоинства, 18 января еще было около нуля, а 19 января на Крещение, столбики термометров опустились до 7-9 градусов мороза. Сегодня в Украине – Щедрый Вечер... Пусть и мы на тот год многое и кого не видели, а только изобилие и всех родных рядом в здоровье и радости", – поздравила украинцев с праздниками Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам метеорологов, в 2020 году в Украине ухудшится погода, поэтому по прогнозу ожидается больше ураганов и наводнений.

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