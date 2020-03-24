В Украину идут "минуса": где сильнее всего ударит мороз

Во вторник, 24 марта, в Украине будет сухая и солнечная погода, однако столбики термометров снова покажут "минус".
Средняя температура днем будет достигать +6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Холоднее всего будет на западе страны, в Ивано-Франковской области ожидается мороз до -9. На Буковине и Львовщине будет 8 градусов мороза. В остальных западных регионах минимум -7.
В Украину идут "минуса"
elektrika.lv
В Черниговской, Сумской областях также будет морозно – до -8.
В центральной части страны ожидается солнечная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-7. В Черкасской области заморозит до -8.
Харьковскую, Донецкую и Луганскую области ждут умеренные заморозки (6 градусов мороза), а на юге – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях – будет минимум -4.
В Киеве также солнечно и сухо. Ночью температура воздуха упадет до -6.
Погода 24 марта в Украине
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.
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