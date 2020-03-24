В Украину идут "минуса": где сильнее всего ударит мороз

Во вторник, 24 марта, в Украине будет сухая и солнечная погода, однако столбики термометров снова покажут "минус".

Средняя температура днем ​​будет достигать +6. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на западе страны, в Ивано-Франковской области ожидается мороз до -9. На Буковине и Львовщине будет 8 градусов мороза. В остальных западных регионах минимум -7.

В Украину идут "минуса" elektrika.lv

В Черниговской, Сумской областях также будет морозно – до -8.

В центральной части страны ожидается солнечная и сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-7. В Черкасской области заморозит до -8.

Харьковскую, Донецкую и Луганскую области ждут умеренные заморозки (6 градусов мороза), а на юге – в Николаевской, Херсонской и Одесской областях – будет минимум -4.

В Киеве также солнечно и сухо. Ночью температура воздуха упадет до -6.

Погода 24 марта в Украине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца марта в Украине. Обещают снег и гололед.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram