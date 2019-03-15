"Подвезли глобусов Украины?" Цимбалюк поймал Лаврова на "б*ндеровской" оговорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в публичных выступлениях резко перестал называть оккупированный Донбасс юго-востоком Украины и начал употреблять корректную формулировку восток.

На этот нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Есть определенное изменение: раньше, когда Сергей Викторович размышлял об урегулировании на Донбассе, он почему-то использовал словосочетание "юго-восток Украины". И вот недавно появился новый тренд. Возможно, в МИД РФ поставили новую партию глобусов Украины, и теперь он знает, где находится оккупированный Донбасс? На востоке Украине, а не на юго-востоке", — с сарказмом подчеркнул он.

Цимбалюк добавил, что это является крайне важным, ведь чем быстрее мир начнет называть происходящее своими именами, тем быстрее настанет мир. А наступит он лишь тогда, когда Россия уйдет с захваченных территорий востока Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк ярко поставил на место Лаврова, который обвинил его в агрессивном освещении политики страны-агрессора. Он напомнил главе МИД РФ, что армия его страны является бандой, которая вторглась на территорию Украины.

Журналист обратил внимание на то, что в одном из интервью Лавров фактически признал, что Россия не сможет добиться нужных для себя результатов на выборах президента в Украине.

Цимбалюк ярко затроллил Лаврова, который заявил, что не считает западные санкции ответом на агрессию в Крыму и на Донбассе. Журналист отметил, что если США раздавали печенье на Майдане, то Россия способна привезти в чужую страну только танки.

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