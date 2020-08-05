Подозреваемый в убийстве Кожара пришел на ТВ и заговорил о Майдане и влиянии США

Кожара после внесения залога выступил на одном из телеканалов. Фото senat.gov.pl.

Подозреваемый в убийстве медиаменеджера Сергея Старицкого бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара появился на одном из украинских телеканалов и заговорил о Майдане и якобы влиянии на него США.

Скриншот видео с его выступлением у себя в Facebook опубликовала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, на котором видно цитату экс-главы МИД о том, что сценарии Революции достоинства якобы "писались в США".

Кожара выступил на одном из украинских телеканалов. Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Также это вызвало гнев со стороны пользователей соцсети: "Мда. Реально телекошмар", "Это реально дно", "У людей короткая память", "Он еще на выборы пойдет".

Реакция украинцев на заявления Кожары. Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Реакция украинцев на заявления Кожары. Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Facebook Марины Данилюк-Ярмолаевой

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара внес залог по делу об убийстве в своем доме медиаменеджера Сергея Старицкого.