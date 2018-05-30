"По подъездам людей не стреляют": обнародованы пророческие слова Бабченко об Украине

В 2016 году в личной переписке российский журналист Аркадий Бабченко, которого 29 мая застрелили в его квартире в Киеве, писал, что считает Украину свободной страной.

"У вас по крайней мере свободная страна, где людей по подъездам не стреляют", - вспомнил его слова в Facebook украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

Он отметил, что с Бабченко они были приятелями и единомышленниками.

"Встречались - редко, переписывались в личке - периодически. Читали друг друга – постоянно… Толковый был парень. Злой, матёрый, упёртый, толковый и - беспощадный. Каждый раз на ночь что-нибудь о Путине и России выдавал...", - отметил Мочанов.

Он также опубликовал текст, который ему прислал Бабченко в личной переписке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 29 мая Бабченко убили в его квартире выстрелом в спину.