На Ривненщине депутату сожгли авто: опубликованы фото

В Ровенской области за два дня сожгли элитные автомобили депутата областного совета и 33-летней женщины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. По данным правоохранителей, сгорели Mercedes-Benz G63 и Porsche Cayenne.

Сгоревшая в результате поджога машина rv.npu.gov.ua

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Ночью 4 октября в Костополе загорелся Mercedes-Benz, из-за чего возникла угроза распространения огня на расположенный рядом жилой дом. Пожар потушили спасатели, однако огонь уничтожил переднюю часть авто и его салон.

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

"Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля "Mercedes-Benz G63" произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ровенского областного совета. Владелец авто в тот момент находился в доме один", - говорится в сообщении полиции.

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

На месте происшествия правоохранители обнаружили остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и предмет, похожий на часть фаера. Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

Сгоревшие авто rv.npu.gov.ua

Впоследствии в Дубно на парковке неизвестные подожгли "Porsche Cayenne", принадлежащий 33-летней местной жительнице. Огонь ликвидировали спасатели, однако он повредил моторный отсек автомобиля, левое заднее крыло, переднюю часть и салон автомобиля.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как в Черкассах сожгли очередное авто чиновника.

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