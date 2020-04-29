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29 апреля • обновлено в 16:21
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Под Одессой вспыхнул масштабный лесной пожар. Фото и видео

1.5т
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В Подольском районе Одесской области, возле села Борщи, вспыхнул серьезный лесной пожар, охвативший территорию 2,5 гектара.

По словам местных жителей, огонь быстро распространяется из-за сильных порывов ветра, его развернуло в сторону села Гонората. Об этом сообщает "Думская ТВ" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"На месте работает четыре пожарных машины, но этого явно недостаточно", – говорят очевидцы.

На севере Одесской области горит лес

На севере Одесской области горит лес

dumskaya.net

В свою очередь в пресс-службе ГСЧС в области утверждают, что пока площадь пожара составляет 2,5 гектара, угрозы жилому сектору нет.

На севере Одесской области горит лес

На севере Одесской области горит лес

dumskaya.net

"Возгорание происходит в нижней части леса. Горит сухая трава и кустарник. Угрозы жилому сектору нет. На месте работают пожарные расчеты", – заверили в ведомстве.

На севере Одесской области горит лес

На севере Одесской области горит лес

dumskaya.net

На севере Одесской области горит лес

На севере Одесской области горит лес

dumskaya.net

На севере Одесской области горит лес

На севере Одесской области горит лес

dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам метеоролога Веры Балабух, в Украине на фоне геологической засухи в ближайшем будущем будет преобладать антициклональная погода с большим количеством безветренных дней, что приведет к большому количеству пожаров по всей стране.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Одесса
Теги
лес пожар
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