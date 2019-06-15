Под Одессой объявлена поисковая спецоперация: ради ребенка подняли Нацгвардию и самолеты. Фото и видео

В Ивановском районе Одесской области организована спецоперация по розыску 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая пропала 13 июня.

В четверг девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения останется неизвестным. Начато уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски и обходы, сообщили в областной пресс-службе полиции.

"В поисковых мероприятиях принимают участие поднятые по тревоге полицейские из пяти ближайших к Ивановке райотделов полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины, десятки работников ГСЧС и более сотни волонтеров", - сказано в сообщении.

Дарья Лукьяненко od.npu.gov.ua

Силами военнослужащих НГУ и волонтеров прочесываются поля, посадки, овраги и заброшенные здания. На въезде в райцентр работают посты полиции.

"Кроме того, осуществляются поиски с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения девочки", - рассказали в полиции.

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Под Одессой пропала девочка od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время авиаперелета стюардесса спасла жизнь ребенку. Маленькая девочка начала задыхаться и аж посинела от удушья, но все пассажиры запаниковали и не знали, что делать.

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