Под носом оккупанта! Невероятный патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

Ветеран Операции Объединенных сил на Донбассе, а ныне кандидат в народные депутаты от "ЕС" Дмитрий Кошка поделился историей с линии огня, свидетельствующей о силе патриотизма украинских военных.
Воспоминаниями поделился он на своей странице в Facebook. В центре рассказа оказался украинский флаг.
Так, однажды Кошка получил приказ сделать новую позицию между двумя уже существующими. Он сказал побратимам показать флаг Украины противнику уже в последний момент, чтобы тот не подозревал о их месте нахождения.
Дмитрий Кошка
Facebook Дмитрия Кошки
"Привез ребят, и приказал: "Сильно не маячить. Меня пару раз здесь обстреляли, мы вроде как ушли. Поэтому они еще не знают, что вы здесь. Поэтому пусть будет для них сюрпризом! Пока вас не видят – вам будет безопаснее". Ребята согласились", – поделился он.
Вечером в тот же день, по его словам, позицию ВСУ начали обстреливать. "И что я вижу, когда приезжаю к ним на следующий день? Этот флаг!" – удивился Кошка.
Кандидат в нардепы спросил у бойцов, почему он развевается так высоко, и получил неожиданный ответ.
"- Зачем так высоко?
- Чтобы по ту сторону лесополосы видели, что здесь Украина!
- Я же просил вас не светиться, чтобы они не знали, что вы здесь!
- А мы и не светимся.
- А это что?
- А мы очень долго искали такую длинную палку, пришлось дерево срубить.
- И вы не понимаете, почему вас обстреливают?
- Нет (ответили с гордостью и улыбкой!)
- Однако я понимаю, что вы у меня идиоты! Идиоты, но красавчики!"
Патриотизм ВСУ привел в восторг сеть
Fаcebook Дмитрия Кошки
"Это тот момент, когда патриотизм преобладает над здравым смыслом! И видимо благодаря ему, мы продержались в те тяжелые 2014-2015 годы", – подытожил Кошка.
Сеть отреагировали восторженными комментариями.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошка взорвал сеть историей об украинке-предательнице.
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