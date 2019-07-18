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Под носом оккупанта! Невероятный патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

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Ветеран Операции Объединенных сил на Донбассе, а ныне кандидат в народные депутаты от "ЕС" Дмитрий Кошка поделился историей с линии огня, свидетельствующей о силе патриотизма украинских военных.

Воспоминаниями поделился он на своей странице в Facebook. В центре рассказа оказался украинский флаг.

Так, однажды Кошка получил приказ сделать новую позицию между двумя уже существующими. Он сказал побратимам показать флаг Украины противнику уже в последний момент, чтобы тот не подозревал о их месте нахождения.

Новости
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Дмитрий Кошка

Дмитрий Кошка

Facebook Дмитрия Кошки

"Привез ребят, и приказал: "Сильно не маячить. Меня пару раз здесь обстреляли, мы вроде как ушли. Поэтому они еще не знают, что вы здесь. Поэтому пусть будет для них сюрпризом! Пока вас не видят – вам будет безопаснее". Ребята согласились", – поделился он.

Вечером в тот же день, по его словам, позицию ВСУ начали обстреливать. "И что я вижу, когда приезжаю к ним на следующий день? Этот флаг!" – удивился Кошка.

Кандидат в нардепы спросил у бойцов, почему он развевается так высоко, и получил неожиданный ответ.

"- Зачем так высоко?

- Чтобы по ту сторону лесополосы видели, что здесь Украина!

- Я же просил вас не светиться, чтобы они не знали, что вы здесь!

- А мы и не светимся.

- А это что?

- А мы очень долго искали такую длинную палку, пришлось дерево срубить.

- И вы не понимаете, почему вас обстреливают?

- Нет (ответили с гордостью и улыбкой!)

- Однако я понимаю, что вы у меня идиоты! Идиоты, но красавчики!"

Патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

Патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

Fаcebook Дмитрия Кошки

"Это тот момент, когда патриотизм преобладает над здравым смыслом! И видимо благодаря ему, мы продержались в те тяжелые 2014-2015 годы", – подытожил Кошка.

Сеть отреагировали восторженными комментариями.

Под носом оккупанта! Невероятный патриотизм ВСУ привел в восторг сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошка взорвал сеть историей об украинке-предательнице.

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Место
Украина
Теги
ВСУ Партия "Европейская солидарность"
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Вечер офигительных историй на Обозе открыт ))))
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Кошки в зарницу играют?
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
СЛАВА ВОИНАМ И ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!!! РУЗКОЕ КОДЛО БУДЕТ РАЗБИТО В ХЛАМ!!! МОЧИМ РУСНЮ В СОРТИРАХ!!! МЕСТО ПУТИНА НА ПАРАШЕ!!!
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Кор Павел
Кор Павел
Litvinenko Nik, развалинами Украины удовлетворён!
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Кор Павел
Кор Павел
Kotlyar Vovchik, глупый сопляк
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