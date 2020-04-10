"Соблюдай дистанцию!" В сети появился показательный ролик о профилактике коронавируса

В сети появилось наглядное видео о том, насколько важно людям соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра, чтобы предотвратить возможность заразится коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ролик, который стал примером отличной социальной рекламы, быстро разлетелся в сети, в том числе и в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном кадре видны сотни лежащих рядом мышеловок, на которых разложены мячики для пинг-понга. Позже сверху на них сбрасывают "вирус", из-за падения которого срабатывают все мышеловки и мячики, соответственно, разлетаются.

Потом мы видим те же мышеловки, но разложены уже на определенном расстоянии друг от друга. Запущенный же сверху мячик просто перескакивает между ними, почти не затрагивая.

"Вот почему нам нужно социальное расстояние!" – коротко говорится в подписи под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram