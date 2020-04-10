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10 апреля • обновлено в 18:06
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Почему важно соблюдать дистанцию при коронавирусе: в сети появился показательный ролик

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В сети появилось наглядное видео о том, насколько важно людям соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра, чтобы предотвратить возможность заразится коронавирусом.

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Ролик, который стал примером отличной социальной рекламы, быстро разлетелся в сети, в том числе и в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На одном кадре видны сотни лежащих рядом мышеловок, на которых разложены мячики для пинг-понга. Позже сверху на них сбрасывают "вирус", из-за падения которого срабатывают все мышеловки и мячики, соответственно, разлетаются.

"Соблюдай дистанцию!" В сети появился показательный ролик о профилактике коронавируса

Потом мы видим те же мышеловки, но разложены уже на определенном расстоянии друг от друга. Запущенный же сверху мячик просто перескакивает между ними, почти не затрагивая.

"Вот почему нам нужно социальное расстояние!" – коротко говорится в подписи под видео.

"Соблюдай дистанцию!" В сети появился показательный ролик о профилактике коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле сделали наглядный ролик о механизме передачи коронавируса в обществе.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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