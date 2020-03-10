Во времена СССР двери в квартирах открывались только внутрь, что было сделано с целью безопасной эвакуации жильцов в случае ЧП.

Об этом сообщает портал "Командир". Тогда строительные нормы были четкими и однозначными и их нельзя было нарушать.

Отмечается, что есть ряд гипотез насчет того, почему в советских домах дверь открывалась внутрь. Некоторые предположили, что такое расположение двери могло помочь милиции легче попасть в квартиру. Однако подобная версия не имеет никаких подтверждений.

Почему в СССР двери в квартиры открывались только внутрь: найдена причина homad.ru

Правило о двери "внутрь" в "хрущевках" связано, прежде всего, именно с безопасностью. Требовалось, чтобы после начала массовой эвакуации, абсолютно во всех квартирах двери могли открыться одновременно свободно, чтобы не мешали друг другу.

Эту версию подтверждает тот факт, что правило перестало действовать в новых домах, где на лестничных площадках было больше места для беспроблемного открытия всех дверей.

Примечательно, что советский лайфхак применяется и сейчас, к примеру в коттеджах, чтобы после снегопадов люди не остались внутри заблокированными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, почему в СССР были популярны "хрущевки" – их строили, потому что это дешево и быстро.

Раскрыты еще несколько загадок: почему в советские времена делали граненые стаканы и для чего предназначались треугольные бутылки.

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