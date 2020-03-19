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19 марта • обновлено в 07:10
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Почему скупают туалетную бумагу во время карантина: появилось пояснение

7.7т
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Люди в разных странах мира во время карантина из-за коронавируса раскупают туалетную бумагу, потому что она символизирует контроль.

Такое мнение высказала преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы Ники Эдвардс, передает ВВС. По ее словам, этот товар является элементом безопасности.

"Туалетная бумага символизирует контроль. Когда люди слышат о коронавирусе, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистоту", – пояснила ученая.

Почему скупают туалетную бумагу во время карантина

Почему скупают туалетную бумагу во время карантина

Иллюстация

При этом доктор Брайан Кук из Университета Мельбурна также согласился с Эдвардс.

"Для западного человека есть так называемый "фу-эффект", когда речь идет о гигиене без использования туалетной бумаги. К тому же людям нравится чувствовать, что они "что-то делают", когда чувствуют опасность", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за паники вокруг объявленной пандемии коронавируса, американцы массово скупают оружие и амуницию, а в супермаркетах доходит до драки из-за продуктов.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Все кто ей затаривается - ЗАСРАНЦЫ,
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео пояснение,от этого точно обосрешся..
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