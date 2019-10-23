"Победа за нами!" В ВСУ показали ликвидированного террориста "ЛНР"

Террорист "ЛНР" Максим Черепахин скончался при неизвестных обстоятельствах 21 октября. Он был жителем Луганска.
О смерти российского наемника сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) с ссылкой на "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).
Ему было 26 лет, родился в Алчевске.
Умер террорист "ЛНР" Максим Черепахин
Известно, что террорист из Луганска Черепахин получил травму позвоночника во время так называемых военных учений. После этого его уволили со "службы". Черепахин оставлял посты с просьбой о финансовой помощи в сообществах оккупантов. Он обращался к "нашей Республике" и "соседнему братскому народу". Об этом свидетельствует скриншот с запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".
Судя по фото, покойный до российско-украинской войны занимался культуризмом или тяжелой атлетикой и имел эксклюзивные татуировки.
Умер террорист "ЛНР"
Умер террорист "ЛНР"
Умер террорист "ЛНР"
Умер террорист "ЛНР"
Как писал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне "ДНР". В сети также показали их фото.
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