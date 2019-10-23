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23 октября • обновлено в 16:22
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"Победа за нами!" В ВСУ показали ликвидированного террориста "ЛНР"

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Террорист "ЛНР" Максим Черепахин скончался при неизвестных обстоятельствах 21 октября. Он был жителем Луганска.

О смерти российского наемника сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) с ссылкой на "Миротворец" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Ему было 26 лет, родился в Алчевске.

Умер террорист "ЛНР" Максим Черепахин

Умер террорист "ЛНР" Максим Черепахин

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Известно, что террорист из Луганска Черепахин получил травму позвоночника во время так называемых военных учений. После этого его уволили со "службы". Черепахин оставлял посты с просьбой о финансовой помощи в сообществах оккупантов. Он обращался к "нашей Республике" и "соседнему братскому народу". Об этом свидетельствует скриншот с запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

"Победа за нами!" В ВСУ показали ликвидированного террориста "ЛНР"

Судя по фото, покойный до российско-украинской войны занимался культуризмом или тяжелой атлетикой и имел эксклюзивные татуировки.

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Умер террорист "ЛНР"

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе были ликвидированы двое террористов, которые воевали на стороне "ДНР". В сети также показали их фото.

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Тема
Война на Донбассе
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Хоть какая-то перемога
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Черепаховый суп
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Нашёл оного за неделю ,на усраине каждый день по 2-3 штуки АТОшной самоликвидируется плюс на донбасе столько.
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