Плюс 406 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 24 мая

По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.

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Количество смертей от опасной болезни выросло до 617 (+12 за сутки). При этом выздороветь удалось уже 7 108 людям (+179), сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Коронавирус в Украине Центр общественного здоровья

Статистика коронавируса по регионах СНБО

Статистика коронавируса по регионах СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро субботы, 23 мая, в Украине было официально подтверждено 20 580 случаев коронавируса, из которых 605 – летальные, а 6 929 пациентам удалось выздороветь. Суточный прирост заболеваемости тогда составил 432 человека.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь не готовы к ослаблению карантина.

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