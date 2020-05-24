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24 мая • обновлено в 09:37
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Плюс 406 больных за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 24 мая

24.1т
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По состоянию на воскресенье, 24 мая, в Украине официально подтверждено 20 986 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Из них было 406 выявлено за прошедшие сутки.

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Количество смертей от опасной болезни выросло до 617 (+12 за сутки). При этом выздороветь удалось уже 7 108 людям (+179), сообщается на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Центр общественного здоровья

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Центр общественного здоровья

Статистика коронавируса по регионах

Статистика коронавируса по регионах

СНБО

Статистика коронавируса по регионах

Статистика коронавируса по регионах

СНБО

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

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