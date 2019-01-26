План сорвался: у оккупантов новая проблема с Крымским мостом

Оккупанты вынуждены строить железную дорогу у Крымского моста на 140 метров южнее, чем планировалось.

Официальная причина – желание сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу царей Боспора, пишет Крыминформ.

По заявлениям одного из руководителей инфраструктурного проекта Леонида Рыженькина, перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода.

"Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года", – заявил он.

Крымский мост Twitter RoksolanaToday&Крым

Стоит напомнить, что строительство железнодорожной части Крымского моста, а также подходов со стороны Крыма и Кубани ведет компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая Аркадию Ротенбергу – другу президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Первоначальная стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту со стороны полуострова была установлена в размере 16,9 млрд рублей. Однако из-за ошибок проектирования итоговая сумма возросла на 3 млрд рублей

В Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

При строительстве подходов к железнодорожной части Крымского моста были повреждены две трубы местной ТЭЦ.

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