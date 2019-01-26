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План сорвался: у оккупантов новая проблема с Крымским мостом

1.9тЧитать материал на украинском

Оккупанты вынуждены строить железную дорогу у Крымского моста на 140 метров южнее, чем планировалось.

Официальная причина – желание сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу царей Боспора, пишет Крыминформ.

По заявлениям одного из руководителей инфраструктурного проекта Леонида Рыженькина, перенос участка трассы не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода.

"Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года", – заявил он.

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым

Стоит напомнить, что строительство железнодорожной части Крымского моста, а также подходов со стороны Крыма и Кубани ведет компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая Аркадию Ротенбергу – другу президента РФ Владимира Путина.

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Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крымский мост
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
хохляки вы лучше расскажите о своих стройках ,а! я забыл вы нихуя не строите а только прожираете кредитные деньги )
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Странно что Обос продолжает выкладывать хронику достраивания несуществующего моста.
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