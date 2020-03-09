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9 марта • обновлено в 05:17
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Плачущих за Сталиным колхозниц "разнесли" в сети. Архивное фото

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В сети показали архивное фото из СССР, на котором запечатлены колхозницы, оплакивающие смерть советского диктатора Иосифа Сталина.

Снимок был сделан в марте 1953 года. Он появился в Twitter-сообществе "Исторические фото".

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

Архивное фото

В комментариях пользователи сети довольно резко высказались о плачущих жительницах Советского Союза и самом вожде.

"Крепостные рыдают, барина жалко", "Бедные люди, верили в эту сволочь как в бога", "Да это они от счастья!" – пишут в сети.

Плачущих за Сталиным колхозниц «разнесли» в сети. Архивное фото

Скриншот

Плачущих за Сталиным колхозниц «разнесли» в сети. Архивное фото

Скриншот

Плачущих за Сталиным колхозниц «разнесли» в сети. Архивное фото

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядела дача советского диктатора, вождя СССР Иосифа Сталина в Сочи.

По результатам опроса Левада-центра ранее выяснилось, что 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Иосиф Сталин
Теги
соцсети смерть фотографии СССР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Тогда весь совок рыдал)))мне мама рассказывала она тогда училась в школе говорила вся школа рыдала а она побежала звонить домой и кричала в слезах моей бабушке что теперь будет а бабушка ей ответила ничего не будет выберут другого)))))
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