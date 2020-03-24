Так, друзья — сегодня будет интересный пост про одно "послание потомкам" из СССР — обычно такие послания писались и закладывались к всяким там круглым датам, вроде 50-летия Октябрьского переворота и закладывались у подножия каких-нибудь советских памятников или в виде "нулевого камня" в какой-нибудь советской стройке — подробности Культа немного описаны в книге "Социалистическая обрядность".
В уже далёком 1967 году группа советских студентов (или как они себя сами обозначили, "участники второго областного слета комсомольцев и молодежи — победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа") написали письмо-послание в 2017 год, обращённое к людям нашей эпохи, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.
Однажды я уже писал про старый диафильм, рассказывающий про жизнь в 2017 году, причём если комикс с натяжкой можно отнести к детской фантастике, то "письмо в будущее" — это вполне серьезный текст, который писался с серьезными намерениями сказать что-то важное потомкам. Что интересно — комсомольцы точно так же не угадали будущее, как и авторы фантастического диафильма.
Итак, в сегодняшнем посте — полный текст советского письма для потомков.
Вот так выглядит публикация в одном из периодических изданий 1967 года:
А вот текст самого письма:
К вам обращаемся мы — поколение молодых северян шестидесятых годов XX столетия. Мы пишем вам в год, когда наша Родина отмечает 50-летие Советской власти, пишем от имени 120-ти тысяч комсомольцев, которые во всех концах нашего края героически трудятся во имя счастья людей, во имя мира на планете, во имя коммунизма. Мы хотим рассказать вам о нашем времени и о себе. Молодежь нашей области дарит вам, юность XXI века, Коряжму, превращенную нами из маленькой деревни в современный город за десять лет; Северодвинск, построенный нами там, где были болота; гиганты лесохимии Севера — Котласский, Соломбальский, Архангельский комбинаты. Вам уже не придется увидеть деревянные кварталы и мостовые Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда на лесах ее. В тайге и топях ведем мы трассу железной дороги Архангельск — Карпогоры, геологи нашли нефть в тундре. Энтузиазм, великое желание преобразить свой край — главное наше стремление. Сегодня мы пришли на священную землю острова Мудьюг, политую кровью славных сынов, пролетариев и крестьян Севера, замученных в белогвардейских застенках. Помните этот остров. Письмо это покоится на земле, принесенной участниками слета со всех уголков нашей области, с самых священных мест — полей сражений красноармейцев н партизан, с братских могил. Обнажи голову и вспомни о несгибаемом мужестве, о жизни, отданной за наше и ваше счастье! Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите жизни, отданной за наше и ваше счастье! Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам, встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце, энергию. И в этом — наше счастье. И вы, далекие потомки, Когда оглянетесь назад, Поймете ль, жмурясь от сполоха, Пронзающего толщу тьмы, Что это светит та эпоха, Которую творили мы. Участники второго областного слета комсомольцев и молодежи — победителей похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. 23 июня 1967 г.
Как можно заметить — авторы не угадали вообще ничего о будущем. К 2017 году ничего не осталось ни от ложного мифа от коммунизме — он выветрился ещё в конце семидесятых годов, когда стало окончательно ясно, что коммунизма не будет никогда; это сказки для неграмотных бородатых крестьян 1910-х годов. От самого СССР тоже ничего не осталось — он благополучно закончил своё существование в 1991 году.
Комсомольцы рассказывают нам о каких-то очередных построенных в тайге посёлках и приходе на "священную землю острова Мудьюг", сейчас на эти мудьюги всем плевать — людей скорее волнуют вопросы, как перебраться в места с хорошим климатом и возможностями заработка, а не как коротать свои дни на острове-мудьюге. Никого особо не вдохновляют и рассказы о "белогвардейских застенках" — сегодня мы хорошо знаем, что "красные" застенки были намного страшнее.
Да и будущее в целом оказалось более интересным и предлагающим лучшие развлечения, чем "встреча столетнего юбилея Советской родины".
А я вот думаю, что бы сказали комсомольцы из 1967 года, окажись они в нашем времени? И что бы они сказали про свой тогдашний текст?
Расскажите, интересно.
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