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5 июня • обновлено в 19:47
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Пик коронавируса в Украине "сбит": эпидемиолог озвучила прогноз

1.8т
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В настоящее время эпидемия COVID-19 в Украине находится на "плато", пик был "сбит" благодаря своевременному введению первых карантинных ограничений.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. По ее словам, рост количества новых случаев заражения связан с двумя причинами – ослаблением карантина и увеличением количества тестов на COVID-19.

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"Конечно, когда ослабляется карантин, люди начинают более активно общаться друг с другом, начинают посещать те места и учреждения, которые были закрыты, начинают пользоваться общественным транспортом, где очень трудно соблюдать социальную дистанцию", – пояснила она.

Вместе с тем, по оценкам эпидемиолога, поскольку рост количества новых случаев менее 5%, это не представляет угрозы.

Пик коронавируса в Украине "сбит"

Пик коронавируса в Украине "сбит"

Она подчеркнула, что всплеска заболеваемости удастся избежать, если и граждане, и владельцы заведений, которые открылись благодаря ослаблению карантина, будут ответственно подходить к гигиеническим правилам, рекомендуемым на период карантина.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве компания мужчин избила водителя трамвая, попросившего их надеть защитные маски.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
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Место
Украина
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