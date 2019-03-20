"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

В Казахстане новый президент Касым-Жомарт Токаев решил переименовать столицу Астану в Нурсултан в честь бывшего лидера страны.
Сеть подхватила идею казахов и показала, как это будет выглядеть в украинских реалиях, использовав в шутливой форме имена и фамилии глав городов.
Так, в комментариях к материалу журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Антона Ореха предложили переименовать Киев. "Мать городов русских пусть назовут Pеtrомisto", – написал пользователь Николай Уваров.
На странице Ih ti andr en ko в Twitter предложили Луганск переименовать в "Игорь Венедиктович". Автор имел в виду экс-главу "ЛНР" Плотницкого.
предлагаю переименовать Луганск в Игорь Венедиктович— Ih ti andr en ko (@adja_) 20 марта 2019 г.
Харьковский фотограф Паша Пархоменко поинтересовался, не логично ли сменить название Харькова на "Геннадий". В комментариях предложили еще множество вариантов: "Кернесбург", "Гепа-сити", "Кернодобинск", "Кернес", "Адольфград".
Предлагаю переименовать Харьков в Геннадий.— Паша Пахоменко (@PashaXVI) 20 марта 2019 г.
Возникли ассоциации и с другими украинскими городами. Днепру примерили название "Боря", Одессу предложили назвать "Трухой" или "Геннадием-2", Винницу – "Петроградом" или "Рошеном", Полтаву – "ТВО Шамота".
Придумали новые названия и для Минска – "Александрия", "Лукашенбург" или "Луканск". Москве дали имя "Владимир Владимирович", а Санкт-Петербург получил название "Путинград".
а Минск можно переименовать в Луканск— Ih ti andr en ko (@adja_) 20 марта 2019 г.
Ахахаха)).....Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан.— Кремлёвская5 (@KremlinLana5) 20 марта 2019 г.
Кажется в ближайшем будущем Минск станет Александрией
Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!