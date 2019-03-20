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"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

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В Казахстане новый президент Касым-Жомарт Токаев решил переименовать столицу Астану в Нурсултан в честь бывшего лидера страны.

Сеть подхватила идею казахов и показала, как это будет выглядеть в украинских реалиях, использовав в шутливой форме имена и фамилии глав городов.

Так, в комментариях к материалу журналиста радиостанции "Эхо Москвы" Антона Ореха предложили переименовать Киев. "Мать городов русских пусть назовут Pеtrомisto", – написал пользователь Николай Уваров.

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"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

На странице Ih ti andr en ko в Twitter предложили Луганск переименовать в "Игорь Венедиктович". Автор имел в виду экс-главу "ЛНР" Плотницкого.

Харьковский фотограф Паша Пархоменко поинтересовался, не логично ли сменить название Харькова на "Геннадий". В комментариях предложили еще множество вариантов: "Кернесбург", "Гепа-сити", "Кернодобинск", "Кернес", "Адольфград".

"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны
"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

Возникли ассоциации и с другими украинскими городами. Днепру примерили название "Боря", Одессу предложили назвать "Трухой" или "Геннадием-2", Винницу – "Петроградом" или "Рошеном", Полтаву – "ТВО Шамота".

"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны
"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны
"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

Придумали новые названия и для Минска – "Александрия", "Лукашенбург" или "Луканск". Москве дали имя "Владимир Владимирович", а Санкт-Петербург получил название "Путинград".

"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны
"Петромисто и Кернесбург": Украина ярко отреагировала на переименование Астаны

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

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Место
Украина
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Белый господин
Белый господин
Майдауны, шутите с тем, что вам пока принадлежит.
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