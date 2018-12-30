Перенос Рождества в Украине: Епифаний сказал, как это будет

Вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря будет решен после того, как поступит запрос от большинства украинского общества.

Об этом в интервью телеканалу "Прямий" сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, подчеркнув, что сейчас данная тема является немного болезненной, поскольку не все украинцы до конца понимают суть календарной реформы.

"Мы верим в то, что в будущем... но это вопрос времени, когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, то церковь соответствии откликнется на этот запрос украинского общества. Но мы должны понимать, что сейчас, начиная строительство единой поместной православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", — рассказал Епифаний.

Митрополит Епифаний

Митрополит привел пример Элладской Православной Церкви, где при переходе на новый календарь произошел определенный раскол в обществе, который действует до сих пор.

"Есть те, которые не признали календарной реформы и до сих пор находятся, и живут по церковному старому стилю. Поэтому мы должны проводить реформы мудро, трезво, взвешенно, убеждая доказать украинскому народу, почему нужно делать так", — отметил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявил, что большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому, календарю (25 декабря), и Украина также может к ним присоединиться.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", — говорил митрополит.