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Переименование УПЦ МП: Порошенко поставил точку

17.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет, сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", — отметил президент.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента

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Порошенко подчеркнул, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", — заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Комментарии
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А следующим указом, запретить москалям молиться укрошумерскому богу, шобы не делиться с ними божественными ништяками и золотой манной с небес)))
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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
БРАВО! БРАВО! Накінець -то назвали речі своїми іменами! Слава БОГУ за все!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Много зла сделал иуда людям православным каждый день только зло
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Марченко Юра, так никто ж не спорит,только с тех пор не одна тысяча лет прошла.
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