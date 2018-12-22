Переименование УПЦ МП: Порошенко поставил точку

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет, сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко новосозданной автокефальной Православной церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", — отметил президент.

Петр Порошенко Пресс-служба президента

Порошенко подчеркнул, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", — заключил он.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла законопроект, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.