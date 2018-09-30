Переход на зимнее время: советы врача, как "пережить" этот день

В Украине в последнее воскресенье октября состоится переход на зимнее время. В ночь на 28 октября в 4 утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

Врачи утверждают, что организм легче переносит переход на зимнее время, нежели на летнее. Но на первых порах человеку бывает тяжело адаптироваться к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна, пишет Politeka.

К переходу на зимнее время советуют готовиться за неделю. Для того, чтобы максимально избежать негативного влияния перехода на зимнее время, можно следовать этим рекомендациям:

– за несколько дней до перехода на зимнее время дайте своему организму отдохнуть – избегайте чрезмерных физических нагрузок, не задерживайтесь на работе и избегайте переутомления;

– придерживайтесь правильного питания – исключите из рациона алкоголь, жирную пищу, старайтесь пить больше воды;

– за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут позже, чем обычно;

– перед сном устройте себе расслабляющие процедуры – примите теплую ванну, выпейте травяного чая, не пользуйтесь гаджетами за час до сна;

– больше гуляйте на свежем воздухе, а перед сном хорошо проветривайте вашу спальню.

Организм полностью адаптируется к новому режиму уже через две-три недели. Но если вы будете придерживаться этих простых правил, то не почувствуете никаких изменений и будете чувствовать себя бодрыми и полными сил, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дал советы украинцам, как встретить осень и зиму здоровыми.