"Передается капельным путем": Мухарский пожаловался на русификацию во Львове

Украинский писатель, актер, телеведущий Антон Мухарский (Орест Лютый) заявил, что город Львов подвергся значительной русификации.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Без Грима" на телеканале "НТА". Ведущая вспомнила, что раньше Мухарский написал на своей странице в Facebook пост об этом явлении и спросила, почему так происходит.

Шоумен ответил, что неоднократно замечал, как в заведениях питания в разных городах официанты между собой общались на украинском, однако к клиентам обращались на русском языке.

Мухарский пожаловался на русификацию во Львове

По его словам, причиной являются потерянные "возможности украинизации поколения, родившегося уже в свободной Украине", а также влияние российского медиапродукта.

"Он словно капельно-вирусным путем передается. Это такой комплекс неполноценности осознанный или неосознанный, "что все городские говорят на русском языке". И это диффузное явление, которое происходит зонально. Потому что действительно во Львове стало этого гораздо больше. Люди в магазинах, на кассе, в сфере обслуживания все чаще обращаются ко мне на русском", – отметил Мухарский.

Он сравнил Львов в начале 2000-х годов и сейчас, а также заявил, что в столице Украины – Киеве – появилось больше украинского языка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском ТЦ "Аркадия", на улице Борщаговской 154а, вспыхнул скандал из-за украинского языка. Работницу кафе "Интеграл кофе" обвинили в том, что она наотрез отказалась разговаривать на государственном языке, а потом и обслуживать клиента.

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