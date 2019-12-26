Перед Новым годом в Украине похолодает: синоптики уточнили прогноз

Накануне Нового 2020 года Украину ждет новая волна похолодания.

Прогноз погоды на последнюю неделю года обещает понижение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

"28 декабря, особенно 29 декабря, осадки будут в виде мокрого снега. Температура воздуха около 0 градусов – и днем, и ночью. Потом температура еще немного понизится", – сообщил он.

Перед Новым годом в Украину придет похолодание

По словам синоптика, 30-31 декабря температура воздуха в ночные часы будет "стабильно ниже 0 градусов, до -6 градусов мороза", а в дневные – около 0 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, "Киевавтодор" предупредил о том, что 27 декабря возможен мокрый снег, возможно, с дождем при нулевой температуре, а 28 декабря уже начнется метель с легким морозом. "Просим в это время не оставлять авто в крайних полосах на обочине дорог. Также рекомендуем пользоваться общественным транспортом", – сказали они.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!