''Отречься в пользу Януковича'': Цимбалюк раскрыл планы России на нового президента Украины

Исходя из заявлений российской власти, Кремль устроит только такой президент Украины, который откажется от власти в пользу беглого Виктора Януковича.

Кроме того, в стране-агрессоре мечтают, чтобы взаимоотношения с соседним государством стали такими же, как были до 2014 года. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Я так понимаю, что избранный президент в 2019 году должен публично отречься от власти в пользу Виктора Януковича. Чтобы отмотать все назад и вычеркнуть из памяти Революцию Достоинства, которую здесь они почему называют "военный переворот", — прокомментировал он отношение Москвы к предстоящим выборам в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк затроллил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за обвинения Киева во вмешательстве в выборы в США. Журналист считает, что так Кремль признал Украину центром мира.

Кроме того, журналист поймал скандальную пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву на жестком проколе с Украиной. Он рассказал, как подписчики ведущей в Instagram умоляли ее больше не рассказывать им об Украине, поскольку им интересно, что происходит в собственной стране.

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