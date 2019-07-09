"Отменить президента, а не парад!" Украинцы взорвались гневом из-за решения Зеленского о Дне Независимости

Решение президента Владимира Зеленского отменить парад на День Независимости вызвало негодование у украинцев.

В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

"Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции", – написал ее автор Мирон Дмитрик.

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Волонтер Мирослав Гай напомнил президенту в Facebook, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы показать, что армия еще существует.

Как отметил волонтер Денис Пятигорец, тезис Гая подтверждают простые математические расчеты: "300 млн на военный парад – это расточительство. 300 млн на переезд Администрации Президента в новое помещение – это ок. Приветствую, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию", – возмутился он.

Волонтер и блогер Дана Яровая из-за решения президента написала ему открытое письмо, в котором написала, что Зеленский своей инициативой сделал плевок в лицо украинской армии.

"Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад – это самоидентификация. Парад – это символизм. Парад – это как гимн, как флаг, как язык. Парад – это дань уважения тем, кого уже нет. Парад – это покалеченные ребята в первых рядах. Парад – это торжественное вручение флагов бригадам. Парад – это дань почести матерям погибших. Парад – это дань почести детям погибших. Парад – это про то, что мы помним. Парад – это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего. Парад – это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны", – отметила она.

Телеведущий Тарас Березовец в свою очередь поддержал идею Зеленского не проводить парад, потроллив президента.

Вот прямо двумя руками поддерживаю решение Зеленского не проводить военный парад на День Независимости. Парад это дело серьезное, торжественное. Так что лучше не надо. В своё время, с другим Верховным главнокомандующим парад будет уместен и мы его вернём. — Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 9 июля 2019 г.

"Вот прямо двумя руками поддерживаю решение Зеленского не проводить военный парад на День Независимости. Парад это дело серьезное, торжественное. Так что лучше не надо. В своё время, с другим Верховным главнокомандующим парад будет уместен и мы его вернём", – написал он.

На переїзд президента в новий офіс 300 мільйонів гривень є. А парад для підтримання бойового духу Збройних Сил - дорого. Пріоритети шостого. Але мені чомусь здається, що ветерани проведуть парад на День Незалежності самі. Знайдуть можливість. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 9 июля 2019 г.

Другие пользователи присоединились к обсуждению. "Может отменить не только парад, но и президента?", "Что это даст конкретному солдату?", "Так может и танки продать?", "Поддерживаю, не хочу парад под патронатом Зе", "Напоминает Виктора Федоровича", "Жлобам хватит и "Сватов", – написали они.

Цей парад дійсно гімн мужності, честі,нескореності. І вияв любові до СВОЄЇ Армії. Так, дійсно, до всього треба ретельно готуватися, щоб був гідний результат. У нас до війни не було парадів. Ніхто ніяку підготовку не зривав, і шо , це сильно зміцнило армію? Підняло бойовий дух? — Tetyana Chaychenko (@tchaychenko) 9 июля 2019 г.

Он будет смотреть парад сватов — Ветер Перемен (@winderfool) 9 июля 2019 г.

Це мій побратим!

Ми разом приймали участь у військовому параді 2016, з нагоди 25 річниці незалежності України!!

Військові та ветерани мають право на парад з нагоди дня Незалежності України, вони її відвойовують!!! https://t.co/NHzY5tZSK4 — Александр Погребиски (@nasia014) 9 июля 2019 г.

Ох, щоб не довелося нам Парад з Майданом поєднати — Andrew Bulgarov (@AndrewBulgarov) 9 июля 2019 г.

Підтримую, бо не хочу парад під патронатом Зе... — EkaterinaAr25 (@EkaterinaArkh) 9 июля 2019 г.

Чудова новина, що Зеля не хоче проводити парад!

Не буде заважати народу оваціями зустріти ходу своїх героїв!

А жлобам і святкових сватів стане! — Інтимний Лицар (@IntimateKnight) 9 июля 2019 г.

Бо цей Зедент не має морального права приймати парад.Тому його і не буде.Будуть Свати.

Уроди ви,вже й армію здали. — Чубатий хлоп (@fhellena1) 9 июля 2019 г.

-Зе скасував парад

-А себе він може скасувати? — Німфа Б. (@Nympha_Blin) 9 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

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