Без тепла и таксофонов, но с кредитами: что изменилось в Украине с 1 февраля

С 1 февраля в Украине ввели ряд изменений. Так, теперь можно будет получать дешевые государственные кредиты для бизнеса, расплатиться новой банкнотой в 200 гривен и больше нельзя воспользоваться таксофоном.

Кроме того, уже с 1 февраля украинцам могут отключить отопление в 16 населенных пунктах. О том, что изменится с 1 февраля, пишет OBOZREVATEL.

Отключение городов из-за долгов по отоплению

Проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах. В случае, если теплокоммунэнерго не погасят долги до конца дня 30 января, то НАК не сможет поставлять газ для отопления.

Украинцам могут отключить отопление

Общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 млн гривен. После уплаты этих средств "Нафтогаз" получит право поставлять туда газ для нужд отопления.

С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с "Нафтогазом" за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.

По всей Украине уберут таксофоны

С 1 февраля 2020 года в Украине перестанут работать уличные таксофоны. В "Укртелекоме" объяснили, что ими пользуется очень мало людей и они убыточны.

Там говорят, что на сегодня сеть насчитывает около 4800 таксофонов. Практически все они размещены в городах. Количество разговоров с их помощью все время сокращается: с 900 тыс. минут в месяц в 2017 году до менее 380 тыс. в 2019-м. Причина – в распространенности мобильной связи и мессенджеров.

Украина попрощается с таксофонами

"В среднем ежедневно с одной таксофона происходит только около 2,5 минут разговоров. Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, не производится в Украине, и это вызывает сложности с эксплуатацией. Услуга таксофонии является убыточной. Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемые с таксофонов", – сообщили в компании.

Дешевые кредиты для бизнеса

Правительство Украины одобрило постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года.

"Программа государственной поддержки микро- и мелкого бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса", – сообщал премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что такая инициатива также поможет создать дополнительно около 90 тысяч легальных рабочих мест только в первый год ее запуска.

Условия по дешевым кредитам

С 1 февраля 2020 года будут выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

НБУ введет новые 200 грн

Национальный банк Украины обновил банкноту в 200 гривен. Как сообщила пресс-служба НБУ, она появится в обращении уже с 25 февраля. Дизайн банкноты будет в стилистике современных 20, 100, 500 и 1000 гривен.

В Украине введут новые 200 гривен пресс-служба НБУ

В Украине введут новые 200 гривен пресс-служба НБУ

Однако основные изображения банкноты образца 2007 года оставят. На лицевой стороне по-прежнему будет портрет писательницы Леси Украинки, однако его сдвинут в центр. На обратной – въездная башня Луцкого замка.

Новые нормы об аренде государственного имущества

В январе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества, который вступает в силу с 1 февраля.

Он вводит простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду, которая более выгодна за счет свободной конкуренции. Согласно закону, передача в аренду будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет публиковаться вся информация о договорах аренды.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Владимир Зеленский Укринформ

Также появятся базы публичных перечней имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (передача в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если она равна нулю или составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

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