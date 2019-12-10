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10 декабря • обновлено в 13:41
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"Отговорки звучат нелепо!" Главарь "ДНР" разразился циничным заявлением о переговорах с Киевом

3.8т
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В террористической организации "ДНР" заявили, что готовы к прямому диалогу с украинской стороной.

Такое заявление сделал главарь самопровозглашенной псевдо-республики Денис Пушилин, передает "РИА Новости".

По словам террориста, без прямого диалога не получится полноценно решить конфликт, а якобы отговорки о неготовности вести переговоры с жителями Донбасса, которые отказались ехать в Украину, по его словам, звучат нелепо.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

newsfrol.ru

"Мы неоднократно заявляли, что без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины Владимира Зеленского - Ред.) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо", – заявил Пушилин.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин в рамках встречи в нормандском формате провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом украинский президент не пожал руку агрессору.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР" Новости ДНР
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Послушный тупинский )(олуй подал голос из унитаза по приказу плешивого. Зачёт ммм-щику, может поживёт дольше захара.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Будет тебе прямой диалог, мудак контуженный. Со следователем прокуратуры перед повешеньем.
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Хо Хол
Хо Хол
В чем цинизм?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Хо Хол, можно ещё было написать, что подло. Подло предложил провезти прямой диалог.
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