"Отговорки звучат нелепо!" Главарь "ДНР" разразился циничным заявлением о переговорах с Киевом

В террористической организации "ДНР" заявили, что готовы к прямому диалогу с украинской стороной.

Такое заявление сделал главарь самопровозглашенной псевдо-республики Денис Пушилин, передает "РИА Новости".

По словам террориста, без прямого диалога не получится полноценно решить конфликт, а якобы отговорки о неготовности вести переговоры с жителями Донбасса, которые отказались ехать в Украину, по его словам, звучат нелепо.

Денис Пушилин newsfrol.ru

"Мы неоднократно заявляли, что без прямого диалога конфликт разрешить полноценно не получится. Нужен только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. Ну а отговорки президента (Украины Владимира Зеленского - Ред.) по поводу каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо", – заявил Пушилин.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин в рамках встречи в нормандском формате провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом украинский президент не пожал руку агрессору.

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