Отец курсанта, который выжил в крушении Ан-26, рассказал, как пережил три авиакатастрофы

Отец курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, пережил три падения самолета.

Об этом сам Виталий Золочевский рассказал изданию "Сегодня", проведя параллель с сыном.

"Я падал три раза. То, что сын выжил, – это говорит о том, что он сын своего отца", – отметил он.

Также он рассказал о подробностях крушения Ан-26 в Чугуеве, которые узнал от Вячеслава.

"Я сегодня был у сына. У него действительно нет переломов, одни лишь ушибы. Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", – сообщил отец курсанта.

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