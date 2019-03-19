Опаснее, чем войны: ООН назвала новую угрозу для человечества

ООН и ЮНЕСКО представили доклад о мировом развитии и состоянии водных ресурсов, в котором говорится, что человечеству недостаточно воды.

В частности, сточные воды убивают больше людей, чем войны. Во всем мире три человека из десяти (2,1 млрд человек) по-прежнему не имеют доступа к системе водоснабжения безопасной питьевой водой, а шесть человек из десяти (4,5 млрд человек) не могут воспользоваться безопасными санитарными услугами, пишет Le Figaro.

"Начиная с 1980-х годов, ежегодное потребление воды в мире увеличивается на 1%. К 2050 году ожидается, что мировой спрос продолжит свой рост с 20% до 30%", - говорится в статье.

Главный редактор доклада для Координации деятельности ООН по воде и санитарии Ричард Коннор отметил, что на планете достаточно воды для удовлетворения потребностей 9 млрд человек. "Но воды окажется недостаточно, если эти 9 млрд человек будут съедать по два стейка в день и принимать душ по четыре раза в сутки", - объяснил он.

greenpeace

Более 2 млрд человек живут в странах, где потребление воды превышает имеющиеся ресурсы. В докладе отмечается, что 4 млрд человек, или две трети населения мира, сталкиваются с серьезным дефицитом воды, по крайней мере, один раз в год.

"Большинство богатых стран пережили революцию в области здравоохранения в XIX веке, - пояснил ученый Бернар Барраке. - Чтобы предотвратить распространение заболеваний, связанных с водой, в городских районах, они разработали водопроводную сеть для всех, финансируемую самыми богатыми. Однако в бедных странах богатые отделены от самых бедных и имеют легкий доступ к медицине. Им нет необходимости устанавливать этот санитарный кордон. Таким образом, ситуация лишь ухудшается".

"Более 80% муниципальных и промышленных сточных вод сбрасывается в окружающую среду без надлежащей очистки, а во многих развивающихся странах по-прежнему широко распространены заболевания, связанные с водой. В 2018 году от дизентерии или холеры умерло около 780 тыс. человек, что в десять раз больше, чем число жертв войны за тот же год.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в предстоящие годы нестабильность климата станет более частым явлением. Сухие участки будут иметь тенденцию становиться более сухими, а заболоченные участки более влажными. Уже сейчас не менее 90% стихийных бедствий связаны с водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди должны изменить методы производства пищи и рацион питания, чтобы избежать катастрофических последствий для Земли и преждевременную смерть миллионов человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал