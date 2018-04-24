ОО "Справа" и "Киевподземдорстрой" высадили деревья в честь погибших бойцов АТО

Представители общественного объединения "Справа" 24 апреля 2018 года пересадили деревья-мемориалы в память о 15 бойцах, погибших в АТО. Акция "Дерево памяти" началась в 2015 году с целью увековечить подвиг украинских воинов. В честь каждого павшего бойца высаживается дерево с именной табличкой в виде армейского жетона, на которой указаны даты жизни и место гибели военнослужащего.

Координатор Всеукраинской акции "Дерево памяти" Татьяна Кротова рассказывает, что, несмотря на регулярный уход, приживаются не все деревья, некоторые погибают из-за летней жары или плохо переносят зимние заморозки: "Начиная бессрочную акцию в память о защитниках Украины, мы знали, что столкнемся с трудностями. Этой весной мы пересаживаем деревья в честь 15 погибших военных. Радует, что в Украине есть социально ответственный бизнес: благодаря финансовой поддержке Василия Веселого, владельца Концерна "Киевподземдорстрой", мы смогли заменить погибшие именные клены новыми саженцами".

Акция "Дерево памяти" посвящена бойцам из разных регионов Украины. Сегодня в самом сердце Киева активисты ОО "Справа" вместе с работниками КП УЗН "Зеленстрой" пересадили 15 красных кленов: 7 – перед Октябрьским дворцом, 3 — возле памятника Валерию Лобановскому, 5 — на перекрестке ул. Грушевского и Петровской аллеи.

Активисты уверены, что такие живые аллеи-мемориалы станут напоминанием последующим поколениям о подвиге защитников Родины, помогут почувствовать семьям погибших военных столь необходимую им поддержку, укрепят в сердцах украинцев надежду на новую жизнь и процветание.

Почтив память погибших бойцов, Василий Веселый, владелец Концерна "Киевподземдорстрой" подчеркнул: "Долг каждого мужчины – посадить дерево во имя продолжения жизни на земле. Бойцы, отдавшие свои жизни за Украину, уже не смогут этого сделать, поэтому мы приняли решение присоединиться к акции "Дерево памяти" и высадить клены в память о павших героях. Мы готовы помогать активистам ОО "Справа" в дальнейшем ухаживать за саженцами. Эта аллея – место, куда смогут прийти родственники и близкие погибших воинов, где будут гулять наши дети и внуки, когда в нашей стране наступит долгожданный мир".

Акция "Дерево памяти" проходит с 2015 года, ранее мемориальные аллеи появились в Николаеве, Харькове, Днепре, Львове и других городах. Этот проект – бессрочный, и активисты ОО "Справа" вместе с бизнесменами и другими неравнодушными украинцами верят, что так удастся почтить память каждого погибшего бойца. Татьяна Кротова выразила благодарность коллективу КПШБ, который оказал финансовую и организационную помощь в высадке деревьев.

Детальную информацию о бойцах, в честь которых высажены именные деревья в разных городах Украины, можно найти на сайте акции “Дерево памяти”.