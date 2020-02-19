"Они издевались надо мной!" Украинка ужаснула рассказом об эвакуации из Китая

Украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе-источнике коронавируса Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.

О своих проблемах девушка рассказала в Instagram, отметив, что проблему удалось сдвинуть с мёртвой точки после резонансных интервью и активных обращений в МИД.

Зинченко рассказала, что ей "разрешили эвакуироваться с собакой, но при условии, если все будет соответствовать санитарным нормам". Девушка собрала все необходимые документы, однако вскоре выяснилось, что посольство их никуда не передало и отказали в такой эвакуации, ссылаясь на старый набор документов и обвиняя во всем китайскую сторону.

Анастасия Зинченко Instagram

"Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили", – рассказала Зинченко.

Также девушка испытала проблемы с походом за продуктами питания. Сначала ее не выпускали из дома, а когда удалось выбраться, то не смогла попасть в магазин, куда не пускают без специальных пропусков.

"Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, что скоро все закончится и попаду домой с Мишей", – рассказала она.

Анастасия Зинченко Instagram

Анастасия Зинченко Instagram

Как писал OBOZREVATEL, вскоре из Китая должны эвакуировать полсотни украинцев и 25 иностранцев. В Минздраве также рассказали подробности спасения людей и первые планы.

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