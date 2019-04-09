"Он не наркоман!" Скандальный президент Eurolab снова всплыл на росТВ

Телеведущий Андрей Пальчевский, который является основателем медицинского центра Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, снова появился на российском телевидении.

Там он опроверг слухи о том, что его приятель может иметь проблемы с наркотиками. С оправдательной речью Пальчевский выступил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, он подчеркнул, что обвинения оппонентов Зеленского в его наркозависимости воспринимает как "геббельсовскую пропаганду".

"Это обвинение геббельсовского типа, когда ни с того ни с сего называют человека последними словами", — возмутился Пальчевский.

Андрей Пальчевский во время включения на росТВ Скриншот видео

Андрей Пальчевский во время включения на росТВ Скриншот видео

Кроме того, он выразил мнение, что такой черный пиар не имеет никакого эффекта, поскольку Зеленский якобы стал "тефлоновым".

"Все обвинения, которые выдвигаются против него, разбиваются о скалу народного неприятия. Играть на этом поле его оппоненту — очень опасная затея", — резюмировал одиозный приятель Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пальчевский в эфире кремлевского ТВ призвал россиян поменьше критиковать Украину. Такие действия якобы мешают воссоединению обеих стран, которое, по его мнению, должно произойти.

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