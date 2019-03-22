Искусство понимать…
Знаете, в самые тяжелые времена, когда наваливалась бешеная усталость от действительности, я всегда переставала "нагнетать энтропию" и ныряла в какую-нибудь отдушину для души. Могло быть чтение (благо, любила книги всегда, и все библиотекари моей жизни чувствовали это, и доверяли сокровенные дебри хранилищ). Могли быть случайные неожиданные побеги в Крым с детьми на заре перестройки. Часто – импровизированные праздники для детворы и взрослых. Всегда музыка – как выручал абонемент на концерты луганского симфонического оркестра, невзирая на поганую работу транспорта вечером, усталость после рабочего дня, разные площадки во время ремонта (не одной мне помогало – многие из вас пишут мне сейчас о тех концертах).
Часто – природа, живопись, искусство. Всегда находились люди с заезженной пластинкой: "Тебе хорошо, у тебя все благополучно, у тебя есть деньги, а вот я – бедная, несчастная, копейки, все плохо". Не буду разубеждать их – все правда, ведь пока ты не отчаиваешься и не скулишь (разве что глубоко внутри себя, не напрягая окружающих) у тебя все будет нормально. Если ты хочешь найти хорошее, оно само придет к тебе. Порой кажется, что случайно, но нет – в жизни не бывает случайностей, все выстроено довольно стройно, только мы иногда не умеем понять. Это как в старом анекдоте: едет мужик на работу и думает: "Теща – тварь, жена – зануда, дети – придурки, начальник – сволочь, жизнь – дерьмо". А за плечом невидимо стоит грустный ангел-хранитель и тоже думает: "Да что ж у него каждый день такие желания паскудные? Ну, делать нечего, придется выполнять". Вот так и у нас всех.
Итак, начнем. Туго с деньгами – ловите ссылку на бесплатные мероприятия в Киеве. Вы не в Киеве – во второй ссылке чудный цикл рассказов (не хочу называть их лекциями) об "Исскустве понимать искусство" великолепной Анны Овсеевны Владимирской. Попробуйте послушать, у нее очень много их на самые разные темы: очень отвлекает от действительности и помогает понять, что то, что мы все сейчас переживаем – это всего лишь миг в мироздании. Пройдет немного времени – и мы, как страшный сон, забудем хрипловатое косноязычие речей и мыслей определенно мутного артикля Зе, потуги кандидатника, весь этот вой, нагоняющий уныние и депрессию. Мы уже сейчас живем в стране, поцелованной Богом. И неважно, задумываемся о том или нет, Колесо истории катится вперед. Дальше тоже будет трудно, но интересно. Попробуйте просто посмотреть по сторонам – вокруг много удивительного, даже там, где вы проходили множество раз, не обращая внимания.
Вот мы с мужем вчера неожиданно открыли для себя библиотеку КПИ. К кампусу КПИ неравнодушны давно, и даже наивно считали, что практически во всех интересных локациях там были (видели прекрасные старые и новые корпуса, многочисленные скульптуры известных ученых, памятные доски, парк техники, стадионы, огромный ДК, чуднЫе картинки на стенах, любимый парк с ручными белками и синицами) – не знаю, почему младшенькие никогда не отмечали в их числе библиотеку. Наверно, потому, что воспринимали ее, как должное, – правильно, в КПИ, само собой, должен быть такой храм духовности. Интересно все – и серпантины лестниц, и свой маятник Фуко, и росписи стен, и старые портреты, и комфортные площадки для работы (с разноцветными стенами, с эргономичными пружинящими стульями и даже диванчиками-трансформерами), и время работы – до 22-х (!). И выставки. Кстати, кто в Киеве – не поленитесь, посмотрите "Дзенську Україну" в выставочном зале на 4 этаже возле уголка Японии (да, там и такое есть).
Это выставка великолепных акварелей архитектора и волонтера из Харькова Татьяны Самсоновой. Она работает в японской технике, но пишет про нашу с вами безумно красивую и разную страну. Выставка будет до 30 марта. Мы все ближе к Европе, хоть и не хотим замечать этого – на выставке открытки лежат без присмотра рядом с прозрачным ящиком для денег (все средства уйдут в военный госпиталь на протезирование). Не знаю, как вас, но меня радует доверие. А попутно, если повезет, увидите хинададзари – японскую императорскую лестницу, в честь замечательно трогательного праздника хинамацури. Это праздник японских девочек, или праздник цветения персика. Недаром, самая любимая украинская художница у японцев – Катерина Билокур с ее поэтическими пастельно-неземными цветами, от которых невозможно отойти (кстати, ее картины – в музее народного декоративного искусства на территории Киево-Печерской Лавры, тоже вполне доступно тем, кто в Киеве или рядом).
Отвлеклась от японцев. Собственно, пришли мы туда послушать Анну Овсеевну, ее рассказы о японских импрессионистах, о своей многолетней работе с японскими туристами, об исключительности этого народа. А лестница стала бонусом. Сверху вниз: от императорской пары в 12 расшитых кимоно, членов императорской фамилии, министров, придворных, слуг - до посуды, сундучков, шкатулок, крохотных предметов утвари. И все – филигранно-изысканное, миниатюрное… Сейчас мои домашние улыбнулись, представив, как тяжело было оттащить меня от любимых мелочушек))
А на улице такая лунища! Над космической тарелкой ДК с его квантовым муралом, через графику веток вечернего парка. Фантастика! Достойное завершение мирового дня счастья. И нашего семейного. Будьте счастливы при любой возможности!
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