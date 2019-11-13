"На вас все смотрят!" Арестованный в Крыму активист мощно обратился к Зеленскому

Арестованный в аннексированном Крыму активист Олег Приходько, которого оккупанты задержали якобы за подготовку теракта, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Его письмо из СИЗО опубликовали "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, потому что на колени – только перед Богом", – написал Приходько, сопроводив письмо патриотичным рисунком.
Арестованный Приходько обратился к Зеленскому
Активист отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он "защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага".
Приходько также поблагодарил крымскотатарских патриотов Украины, потому что за решеткой он получил от них "большую поддержку".
Арестованный Приходько обратился к Зеленскому
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько задержали в городе Саки 10 октября. В его деле нашли много совпадений с бывшим политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым, который несколько лет незаконно удерживался Россией.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.