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13 ноября • обновлено в 17:00
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"На вас все смотрят!" Арестованный в Крыму активист мощно обратился к Зеленскому

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Арестованный в аннексированном Крыму активист Олег Приходько, которого оккупанты задержали якобы за подготовку теракта, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Его письмо из СИЗО опубликовали "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"С большим уважением обращаюсь к нашему президенту Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть бесполезны, потому что на колени – только перед Богом", – написал Приходько, сопроводив письмо патриотичным рисунком.

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Арестованный Приходько обратился к Зеленскому

Арестованный Приходько обратился к Зеленскому

Активист отметил, что его обвиняют в терроризме за то, что он "защищал в оккупированном Крыму честь и достоинство нашего украинского флага".

Приходько также поблагодарил крымскотатарских патриотов Украины, потому что за решеткой он получил от них "большую поддержку".

Арестованный Приходько обратился к Зеленскому

Арестованный Приходько обратился к Зеленскому

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько задержали в городе Саки 10 октября. В его деле нашли много совпадений с бывшим политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым, который несколько лет незаконно удерживался Россией.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Аннексия Крыма Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Тег
Крым
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