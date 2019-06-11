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"Оккупировать юго-восток Украины": большинство россиян поддержали агрессию Путина

1.1тЧитать материал на украинском

Большинство граждан России поддерживают оккупацию и сепаратизм в Украине, одобряя агрессию президента Владимира Путина.

Как стало известно по итогам соцопроса "Левада-Центра", 27% россиян хотят, чтобы "юго-восток Украины стал частью Российской Федерации". Еще 29% желают, чтобы эти территории стали "независимым государством".

При этом 17% россиян выбрали ответ: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева". Только 14% респондентов ответили: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса". Остальные 13% затруднились ответить.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
И украинцев тоже, только агрессии не дождались. Только созидание и помощь.
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леня зе
леня зе
как было на предвыборных плакатах а бо порошенко , а бо путин .дэ шоколадный?ждем-с.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинцы тоже поддержали "агрессию" Путина и их ещё больше около 75%. Либо политика Пети, либо Зеленский. Но как оказалось, украинцев опять обманули.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro, P.S. Если украинцы проголосовали против Пети, то ЛДНР были правы.
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