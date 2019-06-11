"Оккупировать юго-восток Украины": большинство россиян поддержали агрессию Путина

Большинство граждан России поддерживают оккупацию и сепаратизм в Украине, одобряя агрессию президента Владимира Путина.

Как стало известно по итогам соцопроса "Левада-Центра", 27% россиян хотят, чтобы "юго-восток Украины стал частью Российской Федерации". Еще 29% желают, чтобы эти территории стали "независимым государством".

При этом 17% россиян выбрали ответ: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева". Только 14% респондентов ответили: "Чтобы юго-восток Украины оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса". Остальные 13% затруднились ответить.

Украинцы и россияне Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боец ВСУ взорвал сеть заявлением о войне на Донбассе и лозунгах о "братских народах" с россиянами.

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