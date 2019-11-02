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2 ноября • обновлено в 17:55
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Оккупантам не рады: у Зеленского сообщили о "пощечине" главарю Крыма

4.5т Читать материал на украинском

Facebook убрал отметку верификации на странице главаря оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Так руководство соцсети отреагировало на запрос постоянного представительства президента Украины в Крыму, проинформировал глава ведомства Антон Кориневич в Facebook.

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных "чиновников", – написал Кориневич.

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"Приезжайте!" Аксенов пригласил Зеленского в захваченный Крым

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

uznayvse.ru

Как писал OBOZREVATEL, ранее Facebook оскандалился, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во це перемога!!! Теперь нерабы могут смело идти "освобождать Крым"!!!!
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1
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ничего удивительного, мордокнига всегда за свынов топила. Сколько мне там акков за шароварноков грохнули, не счесть)) Но перемога убогая, не находите, хрюканы?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пэрэмога! Усе, Крым - Хрюкраина!
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