Оккупантам не рады: у Зеленского сообщили о "пощечине" главарю Крыма

Facebook убрал отметку верификации на странице главаря оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
Так руководство соцсети отреагировало на запрос постоянного представительства президента Украины в Крыму, проинформировал глава ведомства Антон Кориневич в Facebook.
"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных "чиновников", – написал Кориневич.
Сергей Аксенов
uznayvse.ru
Как писал OBOZREVATEL, ранее Facebook оскандалился, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова.
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