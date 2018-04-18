Официально: МВД Украины и ФБР будут бороться с преступностью

Украина совместно с Федеральным бюро расследований будет бороться с преступлениями российских организованных группировок.

О результатах встречи главы МВД Арсена Авакова с директором ФБР Кристофером Реем в Вашингтоне, которая состоялась 18 апреля, написал первый заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook

"Вчера в ходе проведения встречи делегации МВД во главе с министром Арсеном Аваковым и директором Федерального бюро расследований США Кристофером Реем был подписан документ о сотрудничестве между МВД и ФБР", – написал Аброськин.

По его словам, по итогам обсуждения совместного взаимодействия по противодействию транснациональной организованной преступности от имени Председателя Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал меморандум о сотрудничестве с ФБР.

"Этот меморандум - это дальнейшее международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией; киберпреступностью; коррупционными правонарушениями; легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; незаконным оборотом наркотических средств; транснациональной организованной преступностью", – подчеркнул Аброськин.

Он добавил, что подписание документа является важным шагом для Нацполиции во взаимоотношениях с правоохранительными органами США.

"Нам открыли дверь и сказали "Welcome". Могу только добавить, что для преступных кланов и "воров в законе" в Украине наступило очередное ухудшение их и так тяжелой жизни. Для них остаются только Африка, Куба или, конечно, Россия. В других странах мира их будут сажать за решетку или запретят въезд за преступления и деньги, которые они "заработали" в Украине", – резюмировал Аброськин.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Аваков обсудил с заместителем государственного секретаря США возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.