"Одуванчик" на костях: во Львове археологи обнаружили уникальную находку

Во Львове археологи в центре города раскопали древние стены костела XVI века.

Как сказано в сюжете "5 канала", на уникальную находку наткнулись, когда реконструировали городской фонтан "Одуванчик".

Сообщается, что рабочие на глубине более двух метров обнаружили еще один фундамент. Ученые выяснили, что это основа костела Воздвижения Честного Креста, построенного еще в 1530 году.

"Что здесь был костел, было известно. Есть много карт, где он обозначен. Он был такого цветочноподобного типа с апсидой маленькой. Он был невелик. Строили жители города. Посвящение имел Воздвижения Честного Креста, но вероятно, когда пришла австрийская власть, его разобрали с целью застройки улицы", – рассказал археолог Остап Лазурко.

Также на месте раскопок нашли человеческие кости. Археологи предположили, что ранее на месте храма было кладбище. Кроме того найдены ценные артефакты - фрагменты керамики кафеля, керамической плитки, посуды. Еще обнаружили металлическую муфту от деревянного водопровода.

Раскопки во Львове Скриншот

"После того, как археологи скажут свое веское слово, что они нашли, и что это значит, и что должно быть сохранено, и можно демонтировать ... Такой объект можно привязать к средневековой карте Львова", – добавила начальник Управления охраны исторической среды Львовского горсовета Лилия Онищенко.

Раскопки во Львове Скриншот

Раскопки во Львове Скриншот

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