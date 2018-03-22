Одиозного экс-прокурора Суса досрочно выпустили из СИЗО

Бывший заместитель руководителя Департамента Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус раньше срока вышел из Лукьяновского СИЗО.

Как сообщает ТСН, такое решение принял суд после внесения залога.

Сус отказался отвечать, кто именно внес за него залог и был ли он в криптовалюте.

"Нацбанк еще не принимает криптовалюту. Я об этом (кто внес залог - ред.) не хочу говорить", - заявил Сус.

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Как сообщал "Обозреватель", в январе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения Суса с домашнего ареста на залог 1,76 млн грн.

Бывший следователь Генпрокуратуры не смог внести эту сумму, после чего 13 февраля был взят под стражу.

В середине марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда об аресте Суса, снизив ему размер залога на 500 тыс. - с 1,76 до 1,2 млн грн.

Бывшего прокурора подозревают в присвоении чужого имущества, а также в торговле вещественными доказательствами в уголовных производствах.

Напомним, ранее стало известно, что во время нахождения под домашним арестом Сус создал биткоин-ферму для производства криптовалюты.