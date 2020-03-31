Обсервация и самоизоляция: что это такое и как спасает от коронавируса

Кабинет министров Украины ввел более жесткие карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса, согласно которым вернувшиеся из-за границы украинцы теперь обязаны находиться только на обсервации, а не на изоляции, как было позволено до этого.

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О том, как действовать в том случае, если вы вернулись из заграничной поездки или контактировали с больным, а также в чем разница между обсервацией и самоизоляцией, пишет "24 канал".

Что такое обсервация и в каких случаях она применяется

Если карантин – это специальные ограничительные меры, которые применяют для предотвращения распространения опасных инфекционных болезней, то обсервация – один из путей выхода из него. Она предусматривает изоляцию человека, однако не госпитализацию в медучреждение.

Выйти из карантина можно такими путями:

дождаться завершения карантина;

получить лечение, в случае болезни;

выразить желание выйти из карантина путем обсервации.

Следовательно, человек должен находится в обсервации или же изоляции ровно на тот срок, который характерен для определенной болезни. А в случае коронавируса инкубационный период составляет 14 дней.

Что такое самоизоляция

В первую очередь, самоизоляция предусматривает воздержание от контакта с другими людьми для того, чтобы уменьшить риск инфицирования.

При этом она исключает любые ситуации, когда человек тесно контактирует с другими (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее, чем 2 метра, или длительностью более 15 минут).

Согласно рекомендациям Кабмина, если вы не уверены в том, нужна ли вам самоизоляция, или не знаете, к кому обратиться, – позвоните на Правительственную горячую линию по номеру 1545.

Известно, что на начальной стадии коронавирус имеет такие же симптомы, как и другие острые вирусные заболевания, а определить его могут только специальные тесты.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы:

в течение последних 14 дней вернулись из страны, в которой зафиксированы случаи коронавируса;

общались с тем, кто контактировал с больными COVID-19, или с людьми, которые вернулись из стран, где свирепствует вирус.

Добавим, что инкубационный период – это время между заражением и появлением клинических симптомов болезни. А по данным ВОЗ, срок наблюдения за лицами, которые контактировали с пациентами с подтвержденной инфекцией, составляет 14 дней.

Поэтому, если у вас возникло подозрение на наличие коронавируса, будьте сознательными и следуйте рекомендациям – это не только сохранит вам жизнь, но и не допустит распространения инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть украинских туристов, которые 30 марта около 02:20 прибыли двумя рейсами из Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Но большинство пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.

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