Обратитесь к своей памяти: психиатр раскрыла залог хороших отношений в коллективе

Причина плохого отношения к коллегам в офисе может скрываться в проблемах в семье. Именно испорченные отношения с родственниками побуждают сотрудников к раздражению на рабочем месте.

К такому выводу пришла психотерапевт из США Мария Баратта, пишет The Daily Mail. По ее словам, перенос семейной модели на работу связан с большим количеством совместного времени, которое проводится с коллегами.

Для того, чтобы понять причину своего негативного отношения, нужно понять, что именно раздражает, к примеру, чавканье, голос, вспыльчивость. Потом психотерапевт советует проанализировать, кому из членов вашей семьи присущи эти же качества.

"Взрослый, который некогда был тихим ребенком, может отшатнутся от коллеги, который агрессивно ведет дискуссию, потому что так с ним в детстве поступал его старший брат", – объяснила доктор.

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Для того, чтобы детские травмы не становились причиной ссор в коллективе, сотрудникам нужно понять, что негативные эмоции у них вызывают не сами люди, а отдельные черты поведения, своеобразные отголоски из прошлого.

Как писал OBOZREVATEL, названы самые распространенные ошибки, которые ломают близкие отношения. Для того, чтобы семья оставалась крепкой, стоит обратить внимание на шесть пунктов характера.

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